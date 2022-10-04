HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi

04.10.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok vatandaş 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, 4 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi...

Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda gerçekleşmesi planlanan elektrik kesintisi bilgileri paylaşıldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntıları İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Peki, 4 Ekim Salı elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 4 Ekim 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 EKİM 2022 SALI

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 4 Ekim Ekim Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı! 6’lı masa tek tek belirledi…Bu detaylar ilk kez ortaya çıktı! 6’lı masa tek tek belirledi…
Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!
Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…
Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza elektrik kesintisi sorgulama elektrikler ne zaman gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.