Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, DÜZLÜK, GENÇ OSMAN, KADIOĞLU, NAMAZGAH, NAZENİN, OVA, PERÇEM, TÜRKER sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI, GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, METİN OKTAY, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BEKTAŞ, GİRDAP, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, OSMANPAŞA, ZEMZEM sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAHRAMAN, KARTOPU, KİLİM, KİRAZLI, PİYASA, YEŞİLCE, ÜZENGİ sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1457., 1466., 1467. sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI, MERKEZ CAMİ , PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ALTINTAŞ, KÖŞKLER sk bölgelerinde 26/09/2020 15:30:00 - 26/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 63., 64., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 26/09/2020 10:00:00 - 26/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgelerinde 26/09/2020 10:00:00 - 26/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 443., CEYLAN sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah DEHA, GÜLİZAR, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah GELİNLİK, KAPIAĞASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, OĞUL, ÇAYIROĞLU sk / SULTAN AHMET mah FENERLİKAPI, OĞUL sk bölgelerinde 26/09/2020 12:00:00 - 26/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜVENÇ, KALE, OZAN, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah DEMET, METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 324. sk bölgelerinde 26/09/2020 13:00:00 - 26/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL sk bölgelerinde 26/09/2020 10:00:00 - 26/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah EVRİM, EYÜPOĞLU, KONAK, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk bölgelerinde 26/09/2020 09:00:00 - 26/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.