Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet adreslerinde İstanbul elektrik kesintisi listesiyle ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 28 Eylül ile ilgili tüm merak edilenler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu sebeple aşağıdaki sorgulama linklerini kullanarak vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçip elektrik kesintisi sorgulama işlemi sorgulama. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman ve nerede olacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu AYEDAŞ ve BEDAŞ sitelerinde yer alırken planlı olmayan kesintiler için de arıza bildirimi yapmak ya da konuya dair bilgi almak adına 186 ile iletişime geçilebiliyor.