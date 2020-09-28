Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet adreslerinde İstanbul elektrik kesintisi listesiyle ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 28 Eylül ile ilgili tüm merak edilenler...
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu sebeple aşağıdaki sorgulama linklerini kullanarak vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçip elektrik kesintisi sorgulama işlemi sorgulama. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman ve nerede olacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylı bilgi bulunuyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu AYEDAŞ ve BEDAŞ sitelerinde yer alırken planlı olmayan kesintiler için de arıza bildirimi yapmak ya da konuya dair bilgi almak adına 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ADIM, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, GÜLBAHAR, KÖYİÇİ, NESLİHAN, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk / YASSIÖREN mah DOLUNAY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEŞRUTİYET, PİRİNÇ, SULUKUYU, TUNÇ, ÇAKIL sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKKUŞ, ALABORA, ALT, AŞIK VEYSEL, BAYINDIR, BODUR, BOZKIR, DALGIC, DELİORMAN, ELMAS, GÖÇEN, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, ONOK, PLEVNE, SEL, SELİM, TETİK, TOLGA, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ÇAVUŞ, ÖN, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜST sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1230. sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1579., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1790. sk / KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1966., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANADOLU, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/09/2020 11:00:00 - 28/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, KENNEDY sk bölgelerinde 28/09/2020 16:00:00 - 28/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ALTINTEPE, BARBAROS, BEYPINARI, CENNET, DİNÇ, ESİNTİ, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, KARACAN, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk / GÜVERCİNTEPE mah 1102., AHMET YESEVİ, FATİH, GÜLAY, PEYAMİ SAFA, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ALİYA İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah BOZKURT, BÜYÜKDAĞLAR, GÖKTÜRK, GÜZ, NURPERİ, NURSEN, PAYİDAR, YILDIRIM, ÇİMEN 2 sk bölgelerinde 28/09/2020 09:15:00 - 28/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 1581., 1584., 3026., 3028., 3032., 3040., 3076., 3078., 3080., 3082., 3084., 3088., 319., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk bölgelerinde 28/09/2020 09:30:00 - 28/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK MAHALLESİ HİSARBEYLİ YOLU bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 664., 665., 666., 669., 675. sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1584., 319. sk bölgelerinde 28/09/2020 09:30:00 - 28/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜLDERE sk / İSLAMBEY mah YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA sk / ŞEMSİPAŞA mah 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., KÜÇÜKKÖY, LÜTFÜ AYKAÇ, MARAŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLFİDAN, METRO, NARİN, ONUR sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU sk bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ANKA, AYDOĞAN, BERHUDAR, BEYÖZÜ, GÜLBULDU, GÜNTEPE, MİLLET, NURSİMA, TUNALI, ULAŞ sk bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 28/09/2020 13:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA sk bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah İSKETE, ŞAHİN sk bölgelerinde 28/09/2020 10:00:00 - 28/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 28/09/2020 15:00:00 - 28/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 229., 62/2., 63., 63/4., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 28/09/2020 11:00:00 - 28/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.