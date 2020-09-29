HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi haberleri merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa yakasındaki ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından epey merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu sebeple planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği de takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar da İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini sorguluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 29 Eylül ile ilgili tüm merak edilenler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasındaki ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından şekilde veriliyor. Bu nedenle aşağıdaki sorgulama linklerini kullanarak vatandaşlar, tarih bilgisi ve ilçe bilgisi seçip elektrik kesintisi sorgulama işlemi yapabiliyor. Her iki internet sitesinde de ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylı veri yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinde yer alırken planlı olmayan kesintiler için de isteyen vatandaşlar arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

29 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ARASTA, BARIŞ, BULUT , ELMAS, EZGİ , HÜR, HİCRAN, KAĞAN, KUMSAL, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, SAHİL, SARAY , SERGEN , TEMMUZ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışma

  • Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAHADIR, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKÇİ, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KOLBAŞI, KONAK, KURDELA, KİLLİ, KİLİM, KİRAZLI, MERİH, MORLALE, ORMANLI, PİYASA, SAKARYA, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÜZENGİ, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, GÜLİSTAN, YEŞİL, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:30:00 - 29/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah, -1145 sokak -1147 sokak -1157 sokak MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ACEM, ARPACI, DÜĞME, E5 LONDRA ASFALTI, ENDER 3, GÖKTÜRK, GÜNEYSU, GÜZ, GÜÇLÜHAN, HASBAHÇE, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KARDELEN 2, KİLİMCİ, MEZİYET, PALANGA, PAYİDAR, PELİNSU, PINARLI, SALMAN, SULTAN MURAT, YAKUP, YUNUS EMRE 2, ÇİĞDEM 3, ÖMÜR 3, ÖZBİL, ÖZKÖK, ÖZTÜRK, İLAYDA, ŞAHİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:15:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 687., 688., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1802., 1803., 1804. sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, BEKÇİ, EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ sk / RAMİ YENİ mah 2. GASKO ÇIKMAZI, ABDİAĞA, GASKO ÇIKMAZI, MAZHARBEY, PALABIYIK, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah ALİAĞA ÇIKMAZI, ATABEY, EDEBİYE, FAZİLET, FINDIKLI, KARLIK DERE, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HEDEF, ŞİRİNLER sk / SARIGÖL mah TUNCER sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Güngören

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah EDİRNE ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk bölgelerinde 29/09/2020 13:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BOZDEMİR, LEVENT, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, VATAN, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., TOY sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ORKİDE, AYÇİÇEK, UĞUR, ZEYNEBİYE, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞUBAT sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN, GİRNE, POLİGON, ÇAKMAK sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AMBER ÇIKMAZI, BAHRİYELİ, DEMİR TULUMBA, DOĞRAMACI EMİN, DİRHEM, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KERAMİBEY, KERESTECİ ZÜHTÜ, KÖYBAŞI, MERDAN, MÜBAŞİR, TERZİBAŞI, YARIŞ, YENİ BOSTAN, YENİKÖY YAĞHANESİ, ÇELEBİ DERESİ, ÇİFTE FABRİKA sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Şişli

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Sultangazi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 138., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 29/09/2020 15:00:00 - 29/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • Zeytinburnu

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 34., 34/3., 35., 73., 73/6. sk bölgelerinde 29/09/2020 11:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Evin girişine bunu yazdı, kimseyi içeri almıyorEvin girişine bunu yazdı, kimseyi içeri almıyor
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı
Koronavirüsü iki kez yenen doktordan dikkat çeken uyarı
Hastalık atlatan kızını korumak için 'Misafir kabul etmiyoruz' yazısı astı
Evin girişine bunu yazdı, kimseyi içeri almıyor
Mor baklava görenleri şaşırtıyor! Meyve ve sebzelerin özünden yapılıyor
Mor baklava görenleri şaşırtıyor!
Arnavutköy'de kavga! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da iki grup arasında kavga! Ortalık savaş alanına döndü
Sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Bursa’daki düğünde silahla ateş edenlere ceza yağdı
Bursa’daki düğünde silahla ateş edenlere ceza yağdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.