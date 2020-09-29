Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından epey merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu sebeple planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği de takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar da İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini sorguluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 29 Eylül ile ilgili tüm merak edilenler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasındaki ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından şekilde veriliyor. Bu nedenle aşağıdaki sorgulama linklerini kullanarak vatandaşlar, tarih bilgisi ve ilçe bilgisi seçip elektrik kesintisi sorgulama işlemi yapabiliyor. Her iki internet sitesinde de ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylı veri yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinde yer alırken planlı olmayan kesintiler için de isteyen vatandaşlar arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.