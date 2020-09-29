Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 29 Eylül elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından epey merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu sebeple planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği de takip ediliyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar da İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini sorguluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi 29 Eylül ile ilgili tüm merak edilenler...
İstanbul’da Avrupa yakasındaki ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından şekilde veriliyor. Bu nedenle aşağıdaki sorgulama linklerini kullanarak vatandaşlar, tarih bilgisi ve ilçe bilgisi seçip elektrik kesintisi sorgulama işlemi yapabiliyor. Her iki internet sitesinde de ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceği ile ilgili detaylı veri yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu AYEDAŞ ve BEDAŞ internet sitelerinde yer alırken planlı olmayan kesintiler için de isteyen vatandaşlar arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ARASTA, BARIŞ, BULUT , ELMAS, EZGİ , HÜR, HİCRAN, KAĞAN, KUMSAL, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, SAHİL, SARAY , SERGEN , TEMMUZ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk // FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışma
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAHADIR, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKÇİ, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KOLBAŞI, KONAK, KURDELA, KİLLİ, KİLİM, KİRAZLI, MERİH, MORLALE, ORMANLI, PİYASA, SAKARYA, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÜZENGİ, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, GÜLİSTAN, YEŞİL, ŞİRİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:30:00 - 29/09/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah, -1145 sokak -1147 sokak -1157 sokak MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ACEM, ARPACI, DÜĞME, E5 LONDRA ASFALTI, ENDER 3, GÖKTÜRK, GÜNEYSU, GÜZ, GÜÇLÜHAN, HASBAHÇE, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KARDELEN 2, KİLİMCİ, MEZİYET, PALANGA, PAYİDAR, PELİNSU, PINARLI, SALMAN, SULTAN MURAT, YAKUP, YUNUS EMRE 2, ÇİĞDEM 3, ÖMÜR 3, ÖZBİL, ÖZKÖK, ÖZTÜRK, İLAYDA, ŞAHİN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:15:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 687., 688., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1802., 1803., 1804. sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, BEKÇİ, EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ sk / RAMİ YENİ mah 2. GASKO ÇIKMAZI, ABDİAĞA, GASKO ÇIKMAZI, MAZHARBEY, PALABIYIK, ZÜLFİKAR, İSLAMBEY sk / İSLAMBEY mah ALİAĞA ÇIKMAZI, ATABEY, EDEBİYE, FAZİLET, FINDIKLI, KARLIK DERE, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, SERFİNAZ, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HEDEF, ŞİRİNLER sk / SARIGÖL mah TUNCER sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah EDİRNE ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk bölgelerinde 29/09/2020 13:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BOZDEMİR, LEVENT, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, VATAN, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1506., TOY sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ORKİDE, AYÇİÇEK, UĞUR, ZEYNEBİYE, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 29/09/2020 10:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞUBAT sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN, GİRNE, POLİGON, ÇAKMAK sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AMBER ÇIKMAZI, BAHRİYELİ, DEMİR TULUMBA, DOĞRAMACI EMİN, DİRHEM, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KERAMİBEY, KERESTECİ ZÜHTÜ, KÖYBAŞI, MERDAN, MÜBAŞİR, TERZİBAŞI, YARIŞ, YENİ BOSTAN, YENİKÖY YAĞHANESİ, ÇELEBİ DERESİ, ÇİFTE FABRİKA sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 138., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 29/09/2020 15:00:00 - 29/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 34., 34/3., 35., 73., 73/6. sk bölgelerinde 29/09/2020 11:00:00 - 29/09/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.