Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 11 Nisan 2022 kesinti sorgulama AYEDAŞ-BEDAŞ

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen İstanbullular 11 Nisan 2022 Pazartesi günü de konu ile ilgili araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacak ilçelere ilişkin güncel listeyi yayımladı. Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 15007162

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, NECİP FAZIL, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007163

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BAYSAL, LOZAN, SARIÇAM sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah MABEYN, SELVİLİ, SULTAN MURAT sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 15007291

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, SEÇKİN, TEL sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14940473

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14990316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14940857

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, PAPAĞAN, SEVİNÇ, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940872

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, BEYZADE, BÜLBÜL, DUMLU, KEKLİK, SEFA sk bölgelerinde 11/04/2022 11:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15033321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940878

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KAVAKLI, KAVAKLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 11/04/2022 12:30:00 - 11/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14913316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL sk / ŞENLİKKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 11/04/2022 08:30:00 - 11/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15027327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT sk / ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah AK MESCİT, AYDINLAR, BESTEKAR RAKİM EL KUTLU, BESTEKAR RAUF YEKTA, GENÇLER, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15043502

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 129., 130., SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15028316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, HALKÇI, RAY, TÜRKÇÜ, YAKUT sk bölgelerinde 11/04/2022 12:30:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 14948320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15007118

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CUMHURİYET, EDİRNE, ELAZIĞ, EREĞLİ sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007125

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA, ŞENER sk / MURATPAŞA mah AKASYA, ATA, ORHANGAZİ, PINAR sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007122

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SÜLEYMAN ŞAH, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 14267190

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ADALI, ADALI FETTAH, AYGÜL, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, EĞLENCE, FRANCALACI, KAMACI, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, KİREÇHANE ÇIKMAZI, MUMHANE, NERGİS, OĞUL, SATIŞMEYDANI, SEKBANLAR, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK, ŞARIK ARIYAK sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, AVİZE ÇIKMAZI, BUĞDAY ÇIKMAZI, COŞKUNLAR, FİDE, GÜLÇİMEN, KIRBAÇ, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, MERDİVEN, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME, ÖZEFE, İMAR SİTESİ YOLU sk / KÜLTÜR mah PALACI, SEKBANLAR sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14950328

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SÜREKLİ, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKİKDÜZÜ

NO: 15007107

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 11/04/2022 02:00:00 - 11/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007105

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BATI TRAKYA, HULUSİBEY, KİRAZLIK, TURAN, İNCİR sk bölgelerinde 11/04/2022 02:00:00 - 11/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007101

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 14940870

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah GALİP DEDE, ŞİMŞİR sk / MÜEYYETZADE mah GALİP DEDE sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 14940524

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 10/04/2022 22:00:00 - 11/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940776

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 14772317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, SELİM GİRAY, TUFAN, YAVER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940504

ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/04/2022 11:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14773317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 14940531

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3087. sk bölgelerinde 10/04/2022 22:00:00 - 11/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15027319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 660., 662., 665., 677., 679., 680., 700. sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007109

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 15007119

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007129

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah ARGAÇ, İSLAMBEY sk bölgelerinde 11/04/2022 11:00:00 - 11/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 14946316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, KATİP KASIM CAMİİ, KIZILTAŞ, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 14729316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, FETİH, GÜZEL, HAMAM, TUFAN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İNCİ, İSKEÇE sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14730316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 15030316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, SAKARYA, YEŞİLIRMAK, ŞAFAK sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 14940808

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAHVECİ, SANCAK, SEVGİ, SÖYLER sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940828

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940842

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÖLCÜK, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575243

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, BABACAN, BALÇIK, BUDAK, DERNEK, DİDEM, ORKİDE, TALATPAŞA, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, BİZİM, DERNEK, EKMEKÇİ, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GÜNEY 1 sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 15051317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 908., 909., UÇAR sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940436

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ, 4.GELİNCİK, ATATÜRK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940438

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14886316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 3.KARTAL, BAHARİYE sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940435

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, LALE sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 15007262

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU sk / TARABYA mah BOLAT, CÜMLE, DETAY, PEMBE, VAHDET, YÜCELEVLER, ÇARDAK , ÖZDOĞAN, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 11/04/2022 08:00:00 - 11/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485613

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah TOPÇU, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940668

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 11/04/2022 09:30:00 - 11/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007265

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ŞAL ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940670

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 14940495

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GELİN, LALE BAHÇE, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, İKBAL sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940589

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007132

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah, ATATÜRK sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15022316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14953321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ALTINÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİLGİN, DERECE, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KANLICA, KUZGUNCUK, LÜLE, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 14532349

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah KADIRGALAR sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 14940753

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1615., 1616., 1617., 1618., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., 1620/1., 1621., 1621/1., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 11/04/2022 09:30:00 - 11/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14893316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 198., 199., 200., 200/1., 203., ORDU sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007119

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 11/04/2022 10:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

11 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

