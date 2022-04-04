Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçe, semt ve mahallelerde kesinti yaşanacağını açıklamaya devam ediyor. Buna göre Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir gibi ilçelerin bazı mahallerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yapılacak. Biz de sizler için elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

3 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

4 NİSAN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT

NO: 14365845

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3126., 3128., 3135., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/04/2022 22:00:00 - 04/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485563

İSTANBUL// ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk Mercedes Bulvarı., bölgelerinde 04/04/2022 05:00:00 - 04/04/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14433316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3013., 3015., 3111. sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14150299

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 04/04/2022 00:00:00 - 04/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150310

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 04/04/2022 03:00:00 - 04/04/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365581

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365787

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14485457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK, BİLGE, DEDEKORKUT, GÜNAYDIN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365895

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, CAMİ, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, PARMAK, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk bölgelerinde 04/04/2022 12:00:00 - 04/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 14365626

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 04/04/2022 10:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365632

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk/ ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk/ GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgelerinde 04/04/2022 10:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-04-04 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 13971318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14217316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 01/04/2022 12:00:00 - 01/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13971319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA, GÖKÇEADA sk bölgelerinde 01/04/2022 12:30:00 - 01/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

4 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

