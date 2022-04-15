Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 15 Nisan 2022 Cuma

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 15 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Kesinti Başlangıç Zamanı : 15/04 2022 Cuma 10:00:00 saatinde

Kesintinin Bitiş Vakti : 15-04-2022 18:00:00 Saatinde

Etkilenen Yerler : -AKSARAY mah sk

Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat

İlçe : Fatih

Tahmini Kesinti Süresi : 1 saat 30 dakika

Kesinti Başlama Zamanı : 15-04-2022 Cuma Saat :16:00

Kesinti Bitiş : 15 Nisan-2022(Cuma) 17:30 saatinde

İli : İstanbul

İlçesi : Tuzla

Etkilenen Yerler : Budak, başkomutan, ulucan, nazlı, nazi̇k, ışıltı aydınlı

Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları

İlçe : Başakşehir

Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Tamirat ve bakım çalışması-Önleyici Bakım

Kesinti Yaşanacak Yerler : MERKEZ-KAYABAŞI mahallesi 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mahallesi 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk

Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 15 Nisan-2022(Cuma) Saat :14:30:00

Kesinti Bitme Vakti : 15 Nisan - 2022 Saati :17:30:00

Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat

Elektrik Verilememe Durumu İçin Açıklama : Yatırım / SCADA/ Otomatik Sayaç Okuma Çalışmas

Etkilenen Yerler : -KOZA mahallesi 1655, 1654., 1638, sk

İl : İstanbul

İlçe : Esenyurt

Kesintinin Başlama Zamanı : 15 Nisan Cuma - 2022 Saati :13:00:00

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 15-04-2022 Saati :17:00:00

Yaklaşık Kesinti Süresi : 4 saat

Kesintinin Beklenen Süresi : 4 saat

Şehir : İstanbul

Kesinti Yaşanacak Kesimler : MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk

Kesinti Başlangıç : 15 Nisan Cuma - 2022 Saat :13:00:00

Kesintinin Bitiş Vakti : 15 Nisan Cuma 2022 Saati :17:00:00

Açıklanan Gerekçe : Yatırım / SCADA/ Otomatik Sayaç Okuma Çalışmas

İlçe Belediyesi : Silivri

İlçe Belediyesi : Silivri

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, BOSNA, GAZİ YİĞİT, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, MEHDİ, MONDROS, REŞAT, TOPRAKLI, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah MUHAREBE sk

Kesintinin Açıklaması : Yatırım / SCADA/ Sayaç Okuma Sistemi(Otomatik) Çalışmas

Kesintinin Beklenen Süresi : 4 saat

Kesinti Başlangıç Tarihi : 15/Nisan 2022 13:00:00 saatlerinde

Kesintinin Bitiş Vakti : 15 Nisan-2022(Cuma) 17:00:00 Saatinde

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 7 saat

Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları

Şehir : İstanbul

Kesinti Başlama Zamanı : 15 Nisan - Cuma Saat :10:00

Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 15-04-2022 Saat :17:00

İlçesi : Adalar

Etkilenen : Orhan, sarnıç, ayyıldız, takımağa, rıhtım, gazel, gönüllü, bahri̇ye hamamı, çayır, hüseyi̇n rahmi̇ bey, turgut egemen bahçesi̇, çakıltaşı, mehtap, ayışığı, yeni̇ce, büyük çamlık yolu, uluçpaşa, ulubey, gökdemi̇r, barbaros hayretti̇n, burak rei̇s, gezi̇nti̇, nevi̇cat, bahri̇yeli̇ şükrübey, çınarlık, yeni̇yalı, bahri̇ye bayırı, refah şehi̇tleri̇, lozan zaferi̇, yalı, bahri̇ye, gökada, çamlık, peli̇t, haşmetbey, beledi̇ye, kılavuz, ergen, i̇şgüzar, karanfi̇l, kürekçi̇ bahri̇, gemi̇ci̇ kaynağı, turgut rei̇s, orhan yalmaç, has yunus, demi̇rtaş, çam li̇manı yolu, i̇mralı, ami̇ral i̇hsan özel, ortayalı, şehi̇t dursun keser, şehi̇t ümi̇t ortaç, mezarlık, müsteci̇p onbaşı, şehi̇t hakkı burak, lale çıkmazı, fi̇dan, deni̇z, kışbahçeleri̇, köykahyası, burgaz çayırı, bahri̇yeli̇ i̇rfan adalı, deği̇rmen mevki̇i̇, yüzgeç, çarşı, barış, yalı bülbülü, ecmel, yeni̇ sulh, akçakoca, kaptanlar, erkal, heybeli̇ mektebi̇, pınar, kasımpatı, düzayak, eda, bulut, küçükbey, deni̇zyolu, murat, şadi̇ye, alp görüngen yolu, zerafet, zafer, mutlu, yeni̇ce aralığı 2., kesi̇k çınar, erbay, cami̇, li̇se altı, şakayık, evri̇m, buket, yelkenci̇ mehmet, mızrak, egemen bahçe, di̇bektaşı, ortanca, kışla ardı, mehmet ali̇ kağıtçı heybeli̇ada

Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Sarnıç, sarmaşık, yakamoz çıkmazı, büyük çam mevki̇i̇, çınarlık, şakayık, çakıltaşı, yeni̇ kuyu, gökdemi̇r, azi̇zler, kışbahçeleri̇, yeni̇yalı, kesi̇k çınar, takımağa, büyük çamlık yolu, çayır, turgut egemen bahçesi̇, ortanca, gökada burgazada

Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları

Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 7 saat

Kesinti Başlangıç Zamanı : 15-04-2022 Cuma Saati :10:00

Beklenen Kesinti Bitişi : 15.04.2022 17:00 saatlerinde

İlçesi : Adalar

15 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

15 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

