Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 15 Nisan 2022 Cuma

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 15 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Arıza Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Kesinti Başlangıç Zamanı : 15/04 2022 Cuma 10:00:00 saatinde
Kesintinin Bitiş Vakti : 15-04-2022 18:00:00 Saatinde
Etkilenen Yerler : -AKSARAY mah sk
Tahmini Elektrik Kesintisi Süresi : 8 saat
İlçe : Fatih
Tahmini Kesinti Süresi : 1 saat 30 dakika
Kesinti Başlama Zamanı : 15-04-2022 Cuma Saat :16:00
Kesinti Bitiş : 15 Nisan-2022(Cuma) 17:30 saatinde
İli : İstanbul
İlçesi : Tuzla
Etkilenen Yerler : Budak, başkomutan, ulucan, nazlı, nazi̇k, ışıltı aydınlı
Elektrik Kesintisinin Açıklaması : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları
İlçe : Başakşehir
Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Tamirat ve bakım çalışması-Önleyici Bakım
Kesinti Yaşanacak Yerler : MERKEZ-KAYABAŞI mahallesi 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mahallesi 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk
Elektrik Kesintisi Başlangıç Zamanı : 15 Nisan-2022(Cuma) Saat :14:30:00
Kesinti Bitme Vakti : 15 Nisan - 2022 Saati :17:30:00
Yaklaşık Elektrik Kesintisi Süresi : 3 saat
Elektrik Verilememe Durumu İçin Açıklama : Yatırım / SCADA/ Otomatik Sayaç Okuma Çalışmas
Etkilenen Yerler : -KOZA mahallesi 1655, 1654., 1638, sk
İl : İstanbul
İlçe : Esenyurt
Kesintinin Başlama Zamanı : 15 Nisan Cuma - 2022 Saati :13:00:00
Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 15-04-2022 Saati :17:00:00
Yaklaşık Kesinti Süresi : 4 saat
Kesintinin Beklenen Süresi : 4 saat
Şehir : İstanbul
Kesinti Yaşanacak Kesimler : MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk
Kesinti Başlangıç : 15 Nisan Cuma - 2022 Saat :13:00:00
Kesintinin Bitiş Vakti : 15 Nisan Cuma 2022 Saati :17:00:00
Açıklanan Gerekçe : Yatırım / SCADA/ Otomatik Sayaç Okuma Çalışmas
İlçe Belediyesi : Silivri
İlçe Belediyesi : Silivri
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Yerleşimler : MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, BOSNA, GAZİ YİĞİT, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, MEHDİ, MONDROS, REŞAT, TOPRAKLI, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk / ÇELTİK mah MUHAREBE sk
Kesintinin Açıklaması : Yatırım / SCADA/ Sayaç Okuma Sistemi(Otomatik) Çalışmas
Kesintinin Beklenen Süresi : 4 saat
Kesinti Başlangıç Tarihi : 15/Nisan 2022 13:00:00 saatlerinde
Kesintinin Bitiş Vakti : 15 Nisan-2022(Cuma) 17:00:00 Saatinde
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi : 7 saat
Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları
Şehir : İstanbul
Kesinti Başlama Zamanı : 15 Nisan - Cuma Saat :10:00
Tahmini Kesinti Bitiş Zamanı : 15-04-2022 Saat :17:00
İlçesi : Adalar
Etkilenen : Orhan, sarnıç, ayyıldız, takımağa, rıhtım, gazel, gönüllü, bahri̇ye hamamı, çayır, hüseyi̇n rahmi̇ bey, turgut egemen bahçesi̇, çakıltaşı, mehtap, ayışığı, yeni̇ce, büyük çamlık yolu, uluçpaşa, ulubey, gökdemi̇r, barbaros hayretti̇n, burak rei̇s, gezi̇nti̇, nevi̇cat, bahri̇yeli̇ şükrübey, çınarlık, yeni̇yalı, bahri̇ye bayırı, refah şehi̇tleri̇, lozan zaferi̇, yalı, bahri̇ye, gökada, çamlık, peli̇t, haşmetbey, beledi̇ye, kılavuz, ergen, i̇şgüzar, karanfi̇l, kürekçi̇ bahri̇, gemi̇ci̇ kaynağı, turgut rei̇s, orhan yalmaç, has yunus, demi̇rtaş, çam li̇manı yolu, i̇mralı, ami̇ral i̇hsan özel, ortayalı, şehi̇t dursun keser, şehi̇t ümi̇t ortaç, mezarlık, müsteci̇p onbaşı, şehi̇t hakkı burak, lale çıkmazı, fi̇dan, deni̇z, kışbahçeleri̇, köykahyası, burgaz çayırı, bahri̇yeli̇ i̇rfan adalı, deği̇rmen mevki̇i̇, yüzgeç, çarşı, barış, yalı bülbülü, ecmel, yeni̇ sulh, akçakoca, kaptanlar, erkal, heybeli̇ mektebi̇, pınar, kasımpatı, düzayak, eda, bulut, küçükbey, deni̇zyolu, murat, şadi̇ye, alp görüngen yolu, zerafet, zafer, mutlu, yeni̇ce aralığı 2., kesi̇k çınar, erbay, cami̇, li̇se altı, şakayık, evri̇m, buket, yelkenci̇ mehmet, mızrak, egemen bahçe, di̇bektaşı, ortanca, kışla ardı, mehmet ali̇ kağıtçı heybeli̇ada
Elektrik Kesintisinden Etkilenen Alanlar : Sarnıç, sarmaşık, yakamoz çıkmazı, büyük çam mevki̇i̇, çınarlık, şakayık, çakıltaşı, yeni̇ kuyu, gökdemi̇r, azi̇zler, kışbahçeleri̇, yeni̇yalı, kesi̇k çınar, takımağa, büyük çamlık yolu, çayır, turgut egemen bahçesi̇, ortanca, gökada burgazada
Elektrik Noksanlığı İçin Yapılan Açıklama : Şebeke i̇yi̇leşti̇rme çalışmaları
Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 7 saat
Kesinti Başlangıç Zamanı : 15-04-2022 Cuma Saati :10:00
Beklenen Kesinti Bitişi : 15.04.2022 17:00 saatlerinde
İlçesi : Adalar
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/
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