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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 19 Nisan 2022 Salı

19.04.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken vatandaşlar, 19 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini internette araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamada bulundu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından 19 Nisan 2022 Salı günü için yayımlanan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 19 Nisan 2022 Salı

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 19 Nisan 2022 Salı günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, MOR SALKIM, NİLÜFER, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BAHÇE, BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, KARANFİL, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, SAHAF ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, İPLİKÇİ FIRINI, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk/ YAYLA mah ANADOL, MEZARLIK YANI, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi saat 09:00 da başlayacak ve saat 12:00'da çalışma sona erecek.

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İstanbul
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