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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 20 Nisan 2022 Çarşamba

20.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken vatandaşlar, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini internette araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamada bulundu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından 20 Nisan 2022 Çarşamba günü için yayımlanan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 20 Nisan 2022 Çarşamba

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., 1449., 1450. sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 16:00:00 saatlerinde çalışma sonlanacaktır.

İstanbul Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 20/04/2022 12:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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