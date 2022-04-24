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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 24 Nisan 2022 Pazar

24.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken vatandaşlar, 24 Nisan 2022 Pazar günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini internette araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamada bulundu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından 24 Nisan 2022 Pazar günü için yayımlanan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 24 Nisan 2022 Pazar

Elektrikler ne zaman gelecek? ve İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan soru ve konu başlıkları arasında bulunuyor. 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY
NO: 16465562

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466131

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466134

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR
NO: 16487316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15515317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DALTABAN, DAMATAŞI, HAZİNE sk bölgelerinde 24/04/2022 12:00:00 - 24/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER
NO: 16292373

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16513319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, DELİ HÜSEYİNPAŞA, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RADYUM, RÖNTGEN, YONCA 3 sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA
NO: 15533526

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/04/2022 00:01:00 - 24/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533528

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 24/04/2022 01:00:00 - 24/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ
NO: 15492327

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15460061

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 59., 63., HÜRRİYET sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU
NO: 16466074

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK sk / EMEKYEMEZ mah YOLCUZADE İSKENDER sk bölgelerinde 24/04/2022 10:00:00 - 24/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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