Elektriklerin kesilmesi, 'Bu da Geçer Ya Hu'nun oyuncularını durduramadı

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu'nun (DHT) 'Bu da Geçer Ya Hu' adlı oyunu sırasında elektrik kesilince sanatçılar, cep telefonlarının ışıklarıyla sahneyi aydınlatıp, oyunu sürdürdü. DHT'nin yeni sezon oyunlarından 'Bu da Geçer Ya Hu' cuma gecesi sahnelenirken, elektrik kesildi. Kısa bekleyişin ardından elektrik gelmeyince seyirciler, oyuna devam edilmesi için tempo tuttu. Oyunda rolü bulunan DHT Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan'ın "Sahne kapanmaz arkadaşlar, devam" sözleri üzerine, oyuna devam edildi. Bu sürede sanatçılar, kulisten aldıkları cep telefonlarının ışıklarını açarak, oyunu sahnelemeyi sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika sonra elektriğin gelmesiyle oyun, normal seyrinde devam etti. Müfit Kayacan, ilginç gece yaşadıklarını belirterek, benzer durumda mumla sürdürülmüş oyunlar olduğunu anımsadığını söyledi. Kayacan, "Elektrik kesilince kulisten cep telefonumu alıp, ışığını açtım. Kendi repliklerimde kendime, karşımdakinin repliklerinde de ışığı ona tuttum. Sahnenin bu şekilde sürmesinin, oyuna hoş bir katkısı oldu. Oyuna daha dinamik bir yaşam kattı. Karagöz perdesi gibi oldu. Oyunun biçimi de buna uygundu. Son oyunlarda oyuncular çeşitli şakalar yapar. Bu da son oyun şakası gibi oldu. Seyircinin tepkisi de çok olumluydu, çok desteklediler" dedi. Tiyatro yazarı Uğur Saatçi'nin eseri 'Bu da Geçer Ya Hu', Milli Mücadele döneminde İstanbul'un işgali sırasındaki direnişi anlatıyor. Oyunun yönetmenliğini, Murat Demirbaş yapıyor.

