Elektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri

BMW iX tam elektrikli SUV modeli, aslında otomobil tutkunlarına hiç yabancı değil. Bunun nedeni ise BMW'nin bir süredir iNext adıyla BMW iX'i test etmesi. Hatta Alman otomobil üreticisi tarafından yayınlanan ve BMW iNext'in bazı önemli noktalarını gün yüzüne çıkartan fotoğraflar daha dün gibi aklımızda. BMW şimdi ise BMW iNext'i seri üretime hazır bir otomobile dönüştürdü. Bu otomobilin adı ise, BMW iX oldu.

BMW İX TASARIMI

BMW iX, boyutlarıyla da pek tanıdık, tam elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor. Zira iX, BMW X5 ile aynı uzunluğu, X6 ile aynı yüksekliği ve X7 ile aynı tekerlek çapını paylaşıyor. Sanıyoruz ki yeni tam elektrikli otomobil için BMW X serisinin detaylarıyla ortaya çıkmış bir otomobil dememiz yanlış olmaz. Elektrikli olmasından dolayı, içten yanmalı motora sahip BMW modelleri gibi bir ızgaraya ihtiyaç duymayan BMW iX, ön tarafında yine de BMW'nin yeni nesil genişleyen ızgarasını bulunduruyor. Bu ızgarada ise otomobilin yarı otonom sürüş desteği için ihtiyacı olan sensörler ve başka diğer donanımlar yer alıyor.