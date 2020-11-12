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Elektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri

OTOMOBİL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

BMW iNext olarak gösterdiği BMW iX'i resmen tanıttı. BMW'nin tam elektrikli SUV otomobili olarak karşımıza çıkan BMW iX, yarı otonom bir sürüşe de sahip. BMW'nin genişleyen böbrek ızgarası da BMW iX'te yerini almış durumda. İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri.

Elektrikli amiral gemisi: BMW iX tanıtıldı! İşte BMW iX'in tasarımı ve özellikleri

BMW iX tam elektrikli SUV modeli, aslında otomobil tutkunlarına hiç yabancı değil. Bunun nedeni ise BMW'nin bir süredir iNext adıyla BMW iX'i test etmesi. Hatta Alman otomobil üreticisi tarafından yayınlanan ve BMW iNext'in bazı önemli noktalarını gün yüzüne çıkartan fotoğraflar daha dün gibi aklımızda. BMW şimdi ise BMW iNext'i seri üretime hazır bir otomobile dönüştürdü. Bu otomobilin adı ise, BMW iX oldu.

BMW İX TASARIMI

BMW iX, boyutlarıyla da pek tanıdık, tam elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor. Zira iX, BMW X5 ile aynı uzunluğu, X6 ile aynı yüksekliği ve X7 ile aynı tekerlek çapını paylaşıyor. Sanıyoruz ki yeni tam elektrikli otomobil için BMW X serisinin detaylarıyla ortaya çıkmış bir otomobil dememiz yanlış olmaz. Elektrikli olmasından dolayı, içten yanmalı motora sahip BMW modelleri gibi bir ızgaraya ihtiyaç duymayan BMW iX, ön tarafında yine de BMW'nin yeni nesil genişleyen ızgarasını bulunduruyor. Bu ızgarada ise otomobilin yarı otonom sürüş desteği için ihtiyacı olan sensörler ve başka diğer donanımlar yer alıyor.

BMW iX tasarımı

Yarı otonom sürüş demişken, otomobilin otonom sürüş özelliklerinden de bahsedelim. BMW iX'te teknolojik altyapıyı zenginleştirmiş durumda. Daimi internet bağlantısına ihtiyaç duyan yeni nesil otomobil, bilgi işlem gücü seviyesi ile de şaşırtıyor. Zira otomobil, selefine göre 20 kat daha büyük bir veri hacmi işleyebiliyor. iX, BMW'nin en büyük cam yüzeyini taşıyan araç olarak da tarihe geçiyor.

BMW iX

BMW İX ALTIGEN DİREKSİYON İLE GELİYOR

BMW iX'in kokpiti ise yakın geleceğin otomobillerinden farksız. Burada demek istediğimiz ise iX'in iç tasarımında oldukça fütüristik ögeler bulundurması. Çünkü otomobilin direksiyonu bile diğer BMW otomobillerinden oldukça farklı. Altıgen bir direksiyon simidine sahip olan BMW iX, bu tasarım ile dijital sürücünün görüş açısını iyileştirerek gösterge panelinin daha rahat görünmesini sağlıyor.

BMW iX iç tasarımı

ELEKTRİKLİ BMW İX PERFORMANS DEĞERLERİ

Tam elektrikli BMW iX'in performansı ise rakip otomobillere oldukça benziyor. Otomobil, elektrikli güç aktarma sistemi ile 500 beygirin üzerinde güç üretebiliyor. Ayrıca BMW'nin aktardığı bilgilere göre BMW iX 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında bir sürede çıkabiliyor. 100 kWh batarya ile gelen otomobil WLTP testlerine göre tek şarjla 600 kilometre menzil sunabiliyor. Otomobili 120 kilometrelik menzil için 10 dakikalık şarj etmek yeterli oluyor. 40 dakikada ise iX pilini yüzde 10'dan yüzde 70'e kadar şarj edebiliyor.

BMW iX performans

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BMW İX ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

BMW iX fiyatı için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak BMW iX'in çıkış tarihine dair bazı tahminler var. Bu tahminlere göre otomobil 2021 yılının ikinci yarısında seri üretime girecek. 2021 yılının sonlarında ise piyasaya sürülecek. BMW iX'in fiyatının önümüzdeki dönemde açıklanması ise oldukça olası.

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