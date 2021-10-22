Elektrikli araç üretmek isteyen Apple'ın Çinli batarya üreticileri ile görüşmeleri askıya alındı

Konuya yakın olan üç kaynak görüşmelerin, şirketlerin ABD'de yalnızca Apple için üretim yapacak ekip ve tesis kurmayı kabul etmemesi üzerine askıya alındığını söyledi.

Kaynaklar, batarya üreticilerinin geçen iki ay içinde istediği şartlara uyamayacakları konusunda Apple'a bilgi verdiğini söyledi.

Ancak bir kaynağa göre Apple, CATL ya da BYD ile görüşmelere devam etme umudunu kaybetmiş değil.

SİYASİ GERİLİM VE MALİYET ENDİŞESİ

Çinli batarya üreticileri lityum demir fosfat batarya teknolojisinde diğer üreticilerden daha ileri durumda. Kaynaklar daha önce Apple'ın maliyeti daha düşük olan bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtmişti. Görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, dünyanın bir numaralı araç bataryası üreticisi olan CATL'nin, Washington ile Beijing arasındaki siyasi gerilim ve maliyet endişeleri nedeniyle ABD'de üretim tesisi kurmak istemediği ifade etti.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre California'da demir-fosfat batarya üretim tesisi olan BYD yanızca Apple ile çalışacak yeni bir tesis ve ekip oluşturmayı reddetti.

Kaynaklar görüşmelerin durması nedeniyle Apple'ın Japon batarya üreticileri ile çalışmayı değerlendirdiğini ve bu ay içinde Japonya'ya bir heyet gönderdiğini ifade ettiler.

(Reuters)

