Elektrikli araçlar gelecekte sizin için para kazanabilecek! Devrim niteliğinde yenilikler...

Özellikle Anadolu'da elektrikli araçlara çok rastlamasak da birkaç sene sonra elektrikli araç görmek, trafik lambası görmek kadar normal bir durum olacak. Uzun vadede ise elektrikli araçların yollara hakim olması bekleniyor. Her geçen gün trafikte elektrikli araç sayısının arttığı günümüzde, şarj istasyonları da önemli noktalarda konumlandırılmaya devam ediyor. Peki, elektrikli araçlarda görmeye başladığımız devrim niteliğindeki yenilikler neler?

HER ŞEY DİJİTALE TAŞINIYOR

Birçok firma hala tam anlamıyla otonom sürüşe geçiş yapmadı. Bildiğiniz üzere araç firmaları, otonom araç sürücülerinin hala en azından bir eliyle direksiyonu kontrol etmesini istiyor. Akıllı araç statüsündeki elektrikli araçlar, tıpkı bir bilgisayar gibi tüm verileri dijital ortamda depoluyor. Otonom araçlar, yollarda dolaştıkça buralardan topladığı verileri dijitale aktarıyor. Depolanan veriler, gelecekte bütünüyle otonom sürüş deneyimi yaşamamıza imkan tanıyacak.

HER YERDE BİR EKRAN VAR

Elektrikli araçlar (sınıfına göre farklılık göstermekle birlikte) çok sayıda ekrana sahip. Ön panelde, ön koltukların arkalarında, arkadaki yolcu koltuklarının arasında dijital akıllı ekranlar bulunuyor. Bilgisayar mantığıyla çalışan bu akıllı ekranları yolcular diledikleri gibi kullanabiliyor. Sosyal medyada gezinebildikleri gibi film ya da dizi izleyebiliyor veya derslerini takip edebiliyorlar.