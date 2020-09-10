Elektrikli araçlar gelecekte sizin için para kazanabilecek! Devrim niteliğinde yenilikler...

Özellikle Anadolu'da elektrikli araçlara çok rastlamasak da birkaç sene sonra elektrikli araç görmek, trafik lambası görmek kadar normal bir durum olacak. Uzun vadede ise elektrikli araçların yollara hakim olması bekleniyor. Her geçen gün trafikte elektrikli araç sayısının arttığı günümüzde, şarj istasyonları da önemli noktalarda konumlandırılmaya devam ediyor. Peki, elektrikli araçlarda görmeye başladığımız devrim niteliğindeki yenilikler neler?
HER ŞEY DİJİTALE TAŞINIYOR
Birçok firma hala tam anlamıyla otonom sürüşe geçiş yapmadı. Bildiğiniz üzere araç firmaları, otonom araç sürücülerinin hala en azından bir eliyle direksiyonu kontrol etmesini istiyor. Akıllı araç statüsündeki elektrikli araçlar, tıpkı bir bilgisayar gibi tüm verileri dijital ortamda depoluyor. Otonom araçlar, yollarda dolaştıkça buralardan topladığı verileri dijitale aktarıyor. Depolanan veriler, gelecekte bütünüyle otonom sürüş deneyimi yaşamamıza imkan tanıyacak.
HER YERDE BİR EKRAN VAR
Elektrikli araçlar (sınıfına göre farklılık göstermekle birlikte) çok sayıda ekrana sahip. Ön panelde, ön koltukların arkalarında, arkadaki yolcu koltuklarının arasında dijital akıllı ekranlar bulunuyor. Bilgisayar mantığıyla çalışan bu akıllı ekranları yolcular diledikleri gibi kullanabiliyor. Sosyal medyada gezinebildikleri gibi film ya da dizi izleyebiliyor veya derslerini takip edebiliyorlar.
GEL DEDİĞİNİZDE GELİYOR
Diyelim ki aracınızı evinizden uzağa park ettiniz ve evden çıktığınızda araca kadar yürümek istemiyorsunuz. Size harika bir haberimiz var. Akıllı araç statüsündeki elektrikli araçların cep telefonu uygulamasına giriş yapıp aracınızı ayağınıza çağırabiliyorsunuz. Araç tamamıyla otonom bir şekilde park halinde beklediği yerden çıkıyor ve sizin sisteme kaydettiğiniz ev adresine geliyor.
ARIZALAR ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA HALLEDİLİYOR
Akıllı araç statüsündeki elektrikli otomobilinizde bir arıza meydana geldiğinde hemen teknik servise gitmenize gerek kalmıyor. Teknik servisle telefon ya da internet aracılığıyla iletişime geçtiğinizde uzman ekipler çevrim içi yöntemlerle aracınıza bağlanıyor. Aracı online kanallar aracılığıyla incelemeye başlayan teknik servis elemanları sorunu tespit edip size geri dönüş yapıyor. Eğer sorun sistemsel bir arızadan kaynaklanıyorsa bilgisayar başından ilgili hata onarılıyor ve siz yola sorunsuz bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Fiziksel bir işlem gerektiği durumda ise hatanın ne olduğuna dair size bir rapor sunuyorlar ve aracın fiziksel olarak incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu sayede fiziksel işlem gerektirmeyen durumlar için teknik servise gitme zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz.
GELECEKTE SİZİN İÇİN PARA KAZANABİLECEKLER
Otonom sürüş tam anlamıyla başladığında siz ofisinizde toplantı yaparken aracınız sürücüsüz bir şekilde sizin için taksicilik yaparak para kazanabilecek.
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