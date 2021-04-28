Elektrikli araçlara ilgi artıyor! Kullananların sayısı 5 milyona yaklaştı

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli araç kullanıcı sayıları belli oldu. Dünyada elektrikli araçlara ilginin her yıl arttığının saptandığı araştırmada, 2019 yılı itibariyle elektrikli araç kullananların sayısının 4,79 milyona ulaştığı, 2019 yılında dünya çapındaki filoya da 1,5 milyon bataryalı elektrikli araç eklendiği ifade edildi. Araştırmada, bataryalı elektrikli araç kullanımının 2012 yılında 110 bin olduğu, 2015 yılında bu sayının 720 bin, 2016 yılında ise 1,18 milyona çıktığı kaydedildi.

“TÜRKİYE'DE RAKAM 44 BİN 291”

Dünyanın en çok satan bataryalı elektrikli aracı ise Tesla’nın Model 3’ü olarak açıklandı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Tesla 88 bin 400 araç teslim ederken, elektrikli araçlar için en büyük pazarın Çin’de olduğu belirtildi. Araştırmada, Türkiye’de 44 bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil olduğu bilgisine yer verildi.

Elektrikli araçlarla alakalı medyaya yansıyan haber adetleri de incelendi. Gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, 2019 yılından bugüne kadar yazılı basına yansıyan haber adedi 12 bin 360 olarak kaydedildi. Yine aynı tarihler arasında Tesla’nın çıkan haber adedi ise 7 bin 868 olarak görüldü. Dizel otomobillerle alakalı 11 bin 309, LPG’li otomobillerle ilgili 6 bin 138, benzinli otomobillerle ilgili ise 15 bin 26 haber konuşuldu.

(DHA)

