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Elektrikli araçları bekleyen tehlike: Lityum kıtlığı!

19.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçları bekleyen tehlike her zamankinden daha büyük. Tesla bu sorundan en fazla etkilenecek şirket olarak görünüyor.

Elektrikli araçları bekleyen tehlike: Lityum kıtlığı!

Tüm dünyada elektrikli araçlar daha popüler hale geliyor. Devasa otomotiv şirketleri bile bu alana yönelmeye çalışıyor. Volkswagen, Toyota, BMW ve diğer birçok şirket elektrikli otomobil üretimine ağırlık verme sözünü tutmaya başladı.

Bazı otomobil şirketleri ise daha da ileriye gitti. Sadece elektrikli araç üreteceklerini söylediler. Kısacası gelecek petrolde değil elektrikli araçlarda diyebiliriz. Ancak bu konuda çok büyük bir problem var. Şu anda lityum kıtlığı pil üretimini engelliyor.

Lityum kıtlığı nedeniyle Tesla en fazla sorun yaşayan şirketler içerisinde yer alıyor. Otomobil dünyasından çip sıkıntısı zaten büyük problemlere neden oluyordu. Dünyanın en zengin insanı olarak da bilinen Elon Musk, böyle bir sorun ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.

LİTYUM PİL SIKINTISI DEVAM EDEBİLİR

Hem çip problemi hem de pil sıkıntısı elektrikli araçları adeta kalbinden vurdu. Yapılan bazı araştırmalara göre lityum yetersiz kalmaya devam edecek. Uluslararası Lityum Birliği ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda elektrikli araçları bekleyen tehlike pil kıtlığı olarak gösteriliyor.

Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!Yılda yarım milyon elektrikli araç üretecekler!

Elektrikli araç lityum pil ihtiyacı üretilebilecek lityumdan 40 kat daha yüksek görünüyor. Peki siz elektrikli araçlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Pil kıtlığı gerçekten de bu sektörü tamamen bitirebilir mi?

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