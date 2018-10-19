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Elektrikli araçların lideri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 08:51 | Son Güncelleme

NISSAN LEAF , 2018 yılında gösterdiği satış performansıyla Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı unvanını korudu.

Elektrikli araçların lideri

Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 26 binlik satış performansına ulaşan NISSAN LEAF, Norveç’te diğer tüm otomobil marka ve modellerini geride bırakarak aynı zamanda Norveç’in en çok satan binek otomobili olarak da önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa genelinde her 10 dakikada bir adet NISSAN LEAF satıldı. Yeni NISSAN LEAF; Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi önemli pazarlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde satışlarını artırdı. Sadece elektrikli otomobil pazarını domine etmekle kalmayan yeni NISSAN LEAF, Norveç’te tüm elektrikli ve içten yanmalı motora sahip otomobilleri geride bırakarak 2018 yılının en çok satan otomobili oldu.

NISSAN LEAF, sadece perakende satışlarıyla değil kurumsal satışlarda da öne çıkıyor. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde perakende satışların yanı sıra ticari işletmeler ve filolara satışı da atış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 8 bin adet NISSAN LEAF, kurumsal işletmelere ve filolara teslim edildi.

Yeni NISSANLEAF, yeni nesil NISSAN Intelligent Mobility teknolojisi ve en güncel Euro NCAP test standartlarına göre 5 Yıldız’ı karşılayan güvenlik özellikleri ile önceki modelin yeteneklerini daha da geliştiriyor. Yeni NISSANLEAF ayrıca ProPILOT ve ProPILOT Park gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcının sadece tek bir pedal kullanarak hızlanmasına ve yavaşlamasına imkân tanıyan yenilikçi e-Pedal ise sürüş kolaylığı ve sürüş keyfi kavramlarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Tüm dünyada 51 farklı pazarda satışa sunulan NISSAN satışa sunulduğu 2010 yılından bu yana 350 bin adetlik satış performansı gösterdi. NISSANLEAF, aralarında L’Automobile et L’Entreprise tarafından verilen Elektrikli Araç / plug-in hibrid kategorisinde en iyi otomobil; İspanya’da El Economista tarafından verilen Ekomotor Ödülleri’nde En İyi Elektrikli Araç ve İngiltere’de What Car? 2018 Yılın Otomobili Ödülleri’nde En İyi Elektrikli Otomobil’in de olduğu yaklaşık 100 ödül aldı.

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nissan otomobil

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