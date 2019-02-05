Elektrikli battaniye mağazada yangın çıkardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da mobilya mağazasında açık unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mağazada hasar oluştu.
Yangın, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, 1'inci Yeşilyurt Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında çıktı. İbrahim Gürhan'a ait mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını kırıp içeri girdiği mağazadaki yangına büyümeden müdahale ederek alevleri söndürdü. Çalışanların bulunmadığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken mağazada hasar oluştu. Mağaza içinde tanıtım amaçlı açık unutulan elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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