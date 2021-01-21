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  4. Elektrikli battaniyeden çıkan yangın apartmanı ayağa kaldırdı

Elektrikli battaniyeden çıkan yangın apartmanı ayağa kaldırdı

21.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de elektrikli battaniyenin yanması sonucu meydana gelen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Sultanbeyli’de elektrikli battaniyenin yanması sonucu meydana gelen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Adana Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yaşadığı evde bulunan elektrikli battaniyenin fişini çekmeyi unutarak evden dışarı çıktı. Fişe takılı elektrikli battaniyenin alev alması sonucu başlayan yangın sonrası daire kısa süre de alevler içerisinde kaldı.

Yangının başlamasıyla birlikte patlama seslerini duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Sultanbeyli ve Pendik’ten çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

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