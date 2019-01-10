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Elektrikli battaniyesi alev alınca yaralanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Elektrikli battaniyesi alev alınca yaralanan kişi öldü

Bursa'da, elektrikli battaniyesinin alev alması sonucu yaralanan yaşlı adam, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçen pazartesi günü İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi'ndeki evinde elektrikli battaniyesinin tutuşması üzerine vücudunda yanıklar oluşan 81 yaşındaki Mahmut Sargın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağında ikinci derece yanıklar oluşan ve karbonmonoksit gazından etkilenen Sargın, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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