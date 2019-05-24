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Elektrikli bisiklet devrildi, 13 yaşındaki sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen elektrikli bisikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 16.45 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Ertuğrul Gazi meydanında meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen elektrikli bisikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Ertuğrul Gazi meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertuğrul Gazi Meydanından 99.sokağa dönmek isteyen 13 yaşındaki D.A. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen elektrikli bisikletten savrulan 13 yaşındaki kız yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralı kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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