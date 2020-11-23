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Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

23.11.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sokakta park halinde olan elektrikli bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı, elektrikli bisikleti çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazar akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Ali Atan isimli şahsa ait olan elektrikli bisiklet Cumhuriyet Mahallesi Okçular Sokak üzerinden çalındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs sokakta park halinde olan elektrikli bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı, elektrikli bisikleti çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazar akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Ali Atan isimli şahsa ait olan elektrikli bisiklet Cumhuriyet Mahallesi Okçular Sokak üzerinden çalındı. Elektrikli bisikletini park ettiği yerde bulamayan Ali Atan durumu emniyet güçlerine bildirdi.
Elektrikli bisikleti çalan şahıs an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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