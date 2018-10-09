Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da park halindeki elektrikli bisikletin kilidini kırıp, çalan 3 şüpheli güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay, 23 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Beyzadeler Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle apartmanın bahçesine gelen üç şüpheliden biri, bisikletin kilitlerini keserken diğer şüpheliler gözcülük yaptı. 1,5 dakikada kilitleri kesip, bisikleti bulunduğu yerden çıkartan şüpheliler elektrikli bisikleti itekleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Elektrikli bisiklet sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

