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Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın girişinde duran elektrikli bisiklet, kilidi kırılarak, çalındı.

Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın girişinde duran elektrikli bisiklet, kilidi kırılarak, çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken polis, yüzlerini sararak, gizleyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Siteler Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki apartmanın girişinde duran, 20 AAC 091 plakalı elektrikli bisiklet, dün saat 05.00 sıralarında, yüzünü sararak, gizleyen kişi tarafından kilidi kırılıp, çalındı. Sabah elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden İlker Kayhan, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızlık anını gördü. Kayhan, görüntülerden, olay anında 1 kişinin de gözcülük yaptığını fark etti. Görüntülerle polise giden İlker Kayhan, hırsızların yakalanmasını istedi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişiyi tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

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