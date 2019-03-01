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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Düzce-Zonguldak karayolunda elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler ışıklı kavşakta meydana geldi.

Düzce-Zonguldak karayolunda elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş.’nin kullandığı 81 AAN 078 plakalı otomobile Beyciler ışıklı kavşakta Zonguldak istikametine dönerek karayoluna çıktığı esnada şehir merkezinden Konuralp istikametine ilerleyen F.Ü.’nün kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikleti kullanan F.Ü.ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan M.Ü. yere savruldu. Elektrikli bisikletin çarptığı otomobil ise refüje çıktı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri F.Ü. ile M.Ü.’nü ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan, kazaya karışan bisiklet ile otomobilin arasından hiçbir şey olmamış gibi geçen araçlar dikkat çekti.

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