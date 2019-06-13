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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 01:23 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı.

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıb.
Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Yavuz (15) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Karaş (30) yönetimindeki 16 LTB 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Eren Yavuz ile arkasında bulunan Hamza Balantekin (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıElektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıElektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıElektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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