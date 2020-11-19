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Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

19.11.2020 18:43 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da alkollü olan elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarptı.

Aksaray’da alkollü olan elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Murat D. (55) tali yoldan caddeye çıktığı esnada Menduh B. (32) idaresindeki 68 BR 035 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kaza sonucu alkollü bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan elektrikli bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Menduh B., “Karşı yoldan hızlı bir şekilde geldi. Yani ben geldiğini gördüm. O anda kaçtım. Zaten frene de bastım ama duracak gibi gelmedi. Geldi hemen vurdu. Zaten ben hafif dönmüş oldum. Daha sonra alkollü olduğunu öğrendik” dedi.

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