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Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy” Ankara'da tanıtıldı

01.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy”nin tanıtımı Ankara'da yapıldı.

Şehirlerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek, sağlıklı yaşamı desteklemek ve toplu taşımadan bağımsız ulaşım imkanıyla sosyal hayatı yeniden şekillendirmek amacıyla “Tripy”yi geliştiren MİA Teknoloji AŞ'nin yöneticileri, J.W. Marriot Otel’deki tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, yaptığı konuşmada, şirket olarak 16 yıldır kamu ve özel sektörde faaliyet gösterdiklerini, son dönemde kendilerini en fazla heyecanlandıran girişimlerden birinin “Tripy” olduğunu söyledi. Beltekin, “Tripy aslında hepimizin çocukluktan aşina olduğu bisikletin elektrikliye dönüştürülmüş halinin paylaşım platformu.” dedi.

Elektrikli bisiklet paylaşım platformunu Türkiye’de sunan ilk özel teşebbüs olduklarının altını çizen Beltekin, dünyanın bir dönüşüm içinde olduğunu, şehirlerin bu dönüşüme göre tekrardan dizayn edildiğini ifade etti. Beltekin, yurt içinde de bu dönüşümün ve kalkınma hareketinin içinde olmanın en büyük gayeleri olduğunu kaydetti.

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elektrikli bisiklet

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