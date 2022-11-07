Elektrikli bisiklet sürücüsünün feci sonu! Tırla çarpıştı...

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki tır ile M.A.T.'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

