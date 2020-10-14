Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Kameralara yansıyan olay, Bursa'nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarında yaşandı. Acemler kavşağından merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Ne kadar zamandır otomobillerin arasında olduğu bilinmeyen sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

(İHA)

