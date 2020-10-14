HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Bursa'da ikisi çocuk üç kişinin bindiği elektrikli bisiklet yürekleri ağza getirdi.

Kameralara yansıyan olay, Bursa'nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarında yaşandı. Acemler kavşağından merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Ne kadar zamandır otomobillerin arasında olduğu bilinmeyen sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Görür görmez telefonuna sarıldı: İlk defa böyle bir şeyi gördümGörür görmez telefonuna sarıldı: İlk defa böyle bir şeyi gördüm
Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Yılan, inci kefalini böyle yakaladı
Görür görmez telefonuna sarıldı: İlk defa böyle bir şeyi gördüm
Trump’a tapan Hintli adam kalp krizinden yaşamını yitirdi
Trump’a tapan kişiden kötü haber! Koronaya yakalanınca...
Sevimli bebekler annelerine verdiği tepkiyle izleyenleri güldürdü
Sevimli bebekler tepkileriyle güldürdü
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
Her gün aynı yerde kendisine ekmek getiren adamı bekliyor
Her gün aynı yerde onu bekliyor
Norveç'te polis saatte 58 kilometre hız yapan scooter'a el koydu
Saatte 58 km hız yapan scooter'a el kondu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.