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Elektrikli bisiklet üzerinde yatarak tek elle ölümüne yolculuk

12.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’da elektrikli bisikleti üzerine yatıp tek eliyle süren sürücü, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya’da elektrikli bisikleti üzerine yatıp tek eliyle süren sürücü, cep telefonu kameralarına yansıdı. Tehlikeli hareketlerine devam eden sürücü, kendisini görüntüleyen otomobil sürücüsünün ‘Kardeşim havalar nasıl, iyi misin’ sorusuna da eliyle her şey yolunda işareti yaptı.
Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı’nda elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli sürüş gerçekleştiren sürücüyü gören bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayda girdi. Elektrikli bisikletin üzerine yatıp tek eliyle süren kasksız sürücü, direksiyonun altından baktığı yol güzergahında ilerlemeye uzun bir müddet devam etti. Kendisini görüntüleyen otomobil sürücüsünün ‘Kardeşim havalar nasıl? İyi misin’ sorusuna da, eliyle her şey yolunda işareti yaptı. Tehlikeli sürüşü kayda alan araçtakilerin de gülüşmeleri dikkat çekti. Sürücü bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.
Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla birlikte tehlikeli sürüş yapan gence tepkiler yağdı.

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