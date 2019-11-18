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Elektrikli bisiklete 5 kişi binen aile ’pes’ dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:38 | Son Güncelleme

Isparta kent merkezinde üzerinde 5 kişinin bulunduğu ve ikisinin ayakta olduğu trafikte ilerleyen elektrikli bisiklet, ’pes’ dedirtti.

Isparta kent merkezinde üzerinde 5 kişinin bulunduğu ve ikisinin ayakta olduğu trafikte ilerleyen elektrikli bisiklet, ’pes’ dedirtti. Hayret veren görüntüdeki elektrikli bisiklette 3 kişi oturarak, diğer 2 kişi ise ayak koyulması için yapılan basamakta ayakta gittiler.
Kent merkezindeki Çelebiler Mahallesi’nde geçtiğimiz gün trafikte ilerlerken görüntülenen elektrikli bisikletin üzerinde 5 kişinin bulunduğu gözlendi.
Üzerinde aynı ailenin yer aldığı, baba tarafından kullanıldığı tahmin edilen elektrikli bisiklette, sürücü baba, anne ve küçük kardeş otururken, diğer 2 çocuk ise basamaklarda ayakta dururken görüntülendi.
Görüntülerde, elektrikli bisiklet üzerinde ayakta ilerleyen çocukların, tehlikeye aldırış etmeden arkaya bakarak gülümsedikleri gözlendi.
Görüntüler, trafikte seyreden diğer sürücüleri hayretler içinde bıraktı.
Çelebiler Mahallesi’ndeki 119. Cadde üzerinden eski İl Özel İdaresi kavşağına doğru ilerlediği gözlenen elektrikli bisiklet, bir süre sonra kaydın sonlandırılmasıyla gözden kayboldu.

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