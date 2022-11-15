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Elektrikli bisiklete çarptı, savrulan sürücüyü öylece bırakıp kaçtı

15.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Özsaraç sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Arabi Elraci(18) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Cangül sokaktan aniden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek 10 metre sürüklenen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, düşürdüğü plakasını bırakıp aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kaçan sürücünün ön plakasından aracı tespit ettiler. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

(İHA)

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