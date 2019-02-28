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Elektrikli bisikleti iş yerinin önünden çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Çorum’da bir iş yerinin önündeki elektrikli bisiklet çalındı.Olay, Çöplü Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorum’da bir iş yerinin önündeki elektrikli bisiklet çalındı.
Olay, Çöplü Mahallesi’nde meydana geldi. Emlakçılık yapan Özgür A., çarşıdaki işlerini tamamladıktan sonra iş yerine gelerek bisikletini kilitleyip içeri girdi. Özgür A.’nın içeri girmesinin ardından iki çocuk, iş yerinin bulunduğu sokağa geldi. Birisi gözetleme yaparken, diğeri bisikleti alıp olay yerinden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını fark eden Özgür A., polise haber verdi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, bisikleti çalan çocuklar ve çalıntı bisikleti bulmak için çalışma başlattı.

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