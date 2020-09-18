HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikli bisikletin çarptığı eşinin hakkını santim santim savundu

Elektrikli bisikletin çarptığı eşinin hakkını santim santim savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma çıkmakta olan yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma çıkmakta olan yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen yayanın eşi, kocasının ayağından ameliyatlı olduğunu belirterek, kaldırımı kullanan elektrikli bisiklet sürücüsüyle tartıştı.
Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi istikametine seyir halindeki Faruk Erkul’un kullandığı elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma çıkmakta olan Ali Cin isimli vatandaşa çarptı. Kazada yaralanan Ali Cin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşi yaralanan kadın güçlükle sakinleştirildi
Eşinin kazada yaralandığını duyarak olay yerine gelen kadın, elektrikli bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza sonrası olay yerine maskesiz gelen kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce maskesini takıp tartışmaya devam etti. Kadın, elektrikli bisiklet sürücüsünün sürekli özür dilemesi üzerine, “Benim eşim ayağından ameliyat oldu. Platin takıldı. Şimdi aynı yerden kaza geçirdi. Senin kaldırımda elektrikli bisiklet sürmen yasak. Sen bunu nasıl yaparsın” diyerek tepki gösterdi. Trafik ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın, kazanın oluş şekliyle ilgili sık sık polise bilgi verip motosiklet sürücüsünün hatalı olduğunu anlatmaya çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
İstanbul'da panik anları! Silahlar patladı, vatandaşlar böyle kaçtı
İstanbul'da panik anları! Ortalık bir anda karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Gaziantep'teki kan donduran olayda yeni gelişme! Sevgilisine 7 saat boyunca işkence yaptı tecavüz etti
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İstanbul’da yeni dönem! Bütün otobüsler İETT’ye bağlandı
İstanbul'da bir devir kapandı! İETT'de yeni dönem
Kızını cinsel ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekmişti! İğrenç anne ve sevgilisiyle ilgili yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.