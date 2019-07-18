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Elektrikli bisikletin çarptığı genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı 19 yaşındaki genç kız yaralandı.Kaza, Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elektrikli bisikletin çarptığı genç kız yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı 19 yaşındaki genç kız yaralandı.
Kaza, Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melih S. İdaresindeki elektrikli bisiklet ile Hilal C.(19)’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Hilal C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hilal C., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsü Melih S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

Elektrikli bisikletin çarptığı genç kız yaralandı

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