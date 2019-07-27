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Elektrikli bisikletin patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Elektrikli bisikletin patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Sakarya'da bir iş yerinde elektrikli bisikletin şarj olurken patlaması güvenlik kamarasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Pabuççular Caddesi'nde Mutlu Aydın'a ait bir iş yerinde, elektrikli bisiklet şarjda takılı haldeyken patladı.

İş yerinde alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yapılan araştırmada iş yerinde bulunan elektrikli bisikletin aküsünün patlaması sonucunda yangının çıktığı öğrenildi. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Elektrikli bisikletin patlama anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, elektrikli bisikletin patlama anı, alevlerin iş yerinin dışına kadar çıkması, bir vatandaşın alevleri fark etmesi sonucu iş yerinin önünde bulunan aracını son anda çekmesi yer alıyor.

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Adapazarı elektrikli bisiklet güvenlik kamarası Iş Yeri patlama

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