Elektrikli bisikletle akülü engelli aracının çarpıştığı kaza, kamerada

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da elektrikli bisikletle çarpışan akülü engelli aracındaki Ünal Özcan (61) yaralandı. Özcan’ın 12 gündür yoğun bakımda tedavisi sürerken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Kasım günü Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bedensel engelli Ünal Özcan'ın kullandığı üç tekerlekli akülü engelli aracıyla, henüz sürücüsü tespit edilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada, engelli aracından fırlayan Ünal Özcan, ağır yaralandı. Elektrikli bisikletin sürücüsü ise kaçtı. Özcan, çağırılan ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ünal Özcan'ın kullandığı akülü engelli aracı, ara sokaktan çıkan elektrikli bisikletle çarpışıyor. Kaza sonrası Özcan engelli aracından fırlarken, hafif sendeleyen elektrikli bisikletin sürücüsünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.

YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ünal Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ünal Özcan'ın ailesi, elektrikli bisiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ise sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

'VİCDANEN HUZURSUZUM'

Ünal Özcan'ın kardeşi Tuncer Özcan, ağabeyinin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, kaza sonrası diğer sürücünün arkasına bakmadan çekip gittiğini söyledi. Yıllar önce ağabeyinin yüksekten düşme sonucunda omurgasının kırıldığını ve belden aşağısının felçli olduğunu anlatan Özcan, "Ağabeyim o gün cuma namazını kıldıktan sonra üyesi olduğu derneğe giderken kaza geçirdi. Yeğenim emniyete giderek şikayetçi oldu. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Vicdanen huzursuzum" dedi.