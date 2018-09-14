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Elektrikli bisikletle malzeme taşıyan çocuk korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da bir çocuğun, marketten aldıkları malzemeleri, arkasında oturan kadın ile birlikte elektrik bisikletle taşıması çevredekileri endişelendirdi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da bir çocuğun, marketten aldıkları malzemeleri, arkasında oturan kadın ile birlikte elektrik bisikletle taşıması çevredekileri endişelendirdi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen plakası alınamayan elektrikli bisikleti, bir çocuğun kullandığını görenler gözlerine inanamadı. Arkasında bir kadının oturduğu ve marketten alınan yiyeceklerin bulunduğu poşetlerin taşındığı elektrikli bisiklet, sürücülerin tepkisine neden oldu. Elektrikli bisiklet, Alitaşı Mahallesi'nde gözden kayboldu.

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