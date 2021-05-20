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Elektrikli bisikletler yoğun trafik yaşanan bölgelerde avantaj sağlıyor

20.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaya çıkan son istatistiklere göre elektrikli bisiklet talebi her geçen gün daha fazla artış gösteriyor. Peki insanlar neden bu tür araçlara yönelmeye başladı? Hadi gelin konu ile ilgili tüm detaylara birlikte bakalım.

Elektrikli bisikletler yoğun trafik yaşanan bölgelerde avantaj sağlıyor

Bisiklet kullanımı normal şartlarda büyük talep görüyor. Ancak söz konusu elektrikli bisikletler olunca durum biraz değişiyor. Türkiye’de bugüne kadar elektrikli araçlar ile ilgili çok fazla talep oluşmadı. Hatta Tesla gibi şirketlerin elektrikli araçları bile Türkiye’de sınırlı sayıda kullanıma sahip.

YÜZDE 20 ORANINDA KULLANIM ARTIŞI

Elektrikli scooter ise Türkiye’de bazı şeylerin değişmeye başladığını gösterdi. İnsanların bu tür hizmetler veren platformlara daha fazla yönelmesi büyük bir pazarın oluşabileceğini gösterdi. Bu nedenle bisikletlerin elektrikli modelleri Türkiye’ye daha çok gönderildi. Şimdi ise her geçen yıl en az yüzde 20 oranında kullanım artışı yaşanıyor.

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Türkiye’nin özellikle Marmara gibi bölgelerinde trafik gerçekten de insanı çığırından çıkarabiliyor. Özellikle elektrik ile çalışan bisiklet modelleri bu konuda ciddi bir avantaj sağlıyor. Trafiğe hiçbir şekilde takılmadan bu tür araçlar sayesinde istediğiniz gibi yol alabilirsiniz. Kullanımındaki en büyük artış nedeni bu.

TASARIM UZMANI BİLE VAR

Bir diğer önemli detay ise bisikletlerin artık çok daha şık olması. Eskiden bisiklet modelleri son derece sınırlıydı. Şimdi ise özel bisiklet tasarım uzmanı gibi meslek dalları bile var. Yani insanlar sırf bisiklet tasarlayabilmek için özel ekipler geliştiriyor. Ayrıca bu tür araçlarda yüksek motor gücü yakalandığı da söyleniyor.

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Trafik sıkışıklığı arttıkça ve bisiklet kullanım oranı yükseldikçe insanlar bu tür modellere daha fazla yoğunlaşıyor.

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