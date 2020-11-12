Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülsamet B. idaresindeki 35 JB 536 plakalı Ford marka hafif ticari araç, dönüş yapacağı esnada, yanından geçmekte olan yabancı uyruklu Musa A. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan sürücü ve kardeşi Goumaa A. yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, hafif ticari aracın iki kardeşi taşıyan elektrikli bisiklete çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde olan hafif ticari aracın, dönüş yaptığı sırada yanından geçmek isteyen elektrikli bisiklete çaptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerindeki yabancı uyruklu kardeşler yola savruluyor.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

