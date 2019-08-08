HABER

Elektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, babasının elektrikli bisikletini izinsiz alan Betül A.

Elektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, babasının elektrikli bisikletini izinsiz alan Betül A. (11), bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan bisiklet babasına ait iş yerinin vitrin camından içeriye dalarken, Betül, hafif yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Babası Abdülbaki A.'ya ait elektrikli bisikleti izinsiz alan Betül Aras, gezmeye çıktı. Babasının yedek parça sattığı dükkanın önüne geldiği sırada Betül, fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Betül A.'nın kontrolünü yitirdiği bisiklet savrularak, dükkanın vitrin camından içeriye daldı. Camın paramparça olduğu olayda Betül A., hafif yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Betül, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Elektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdiElektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdiElektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
Iğdır'da terör propagandasına 6 gözaltıIğdır'da terör propagandasına 6 gözaltı
Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralıOtomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.