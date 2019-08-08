Elektrikli bisiklette fren yerine gaza basınca babasının iş yerine girdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, babasının elektrikli bisikletini izinsiz alan Betül A. (11), bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan bisiklet babasına ait iş yerinin vitrin camından içeriye dalarken, Betül, hafif yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Babası Abdülbaki A.'ya ait elektrikli bisikleti izinsiz alan Betül Aras, gezmeye çıktı. Babasının yedek parça sattığı dükkanın önüne geldiği sırada Betül, fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Betül A.'nın kontrolünü yitirdiği bisiklet savrularak, dükkanın vitrin camından içeriye daldı. Camın paramparça olduğu olayda Betül A., hafif yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Betül, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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