Elektrikli bisikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolsüz kavşakta kırmızı ışıkta geçince otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İsmail Kaynar yönetimindeki 20 PT 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçen Suriye uyruklu Yahya Haccuma yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada her ikisi de kasksız olan elektrikli bisikletteki sürücü Haccuma ve arkada oturan arkadaşı Mehmeat Ahmet, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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