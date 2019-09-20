‘Elektrikli Devrim’ finale kaldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) takımı ilk kez katıldığı TÜBİTAK 15. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda, kendi yaptığı ’Devrim26’ adlı araçla finale kalma başarısı gösterdi.

TÜBİTAK tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında İzmit Körfez Yarış Pisti’nde 15’incisi düzenlenen “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları”na kendi yaptıkları ’Devrim26’ adlı araçla katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) takımı, finale kalma başarısını gösterdi. ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak da finalde İzmit’e giderek ESOGÜ Takımı’na destek verdi. ESOGÜ ekibi, çeşitli üniversitelerden yarışmaya katılan 77 takım içinden en iyi 20 takım arasına girmeyi başardı. İlk kez katıldığı yarışlarda başarı elde eden takım, gelecek yıllar adına umut verdi.

TÜBİTAK’ın 2005 yılından bu yana düzenlediği “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları”, farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları ile alternatif enerjilerle çalışan araçların yerli üretiminin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini, katılımcıların alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma imkânı bularak dünyadaki gelişmeleri takip etmelerini ve bu yolla ülke genelinde alternatif enerji kaynakları hakkındaki farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.



