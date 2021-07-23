Elektrikli Hummer'a kardeş geliyor!

Elektrikli pick-up modellerinin sayısı şimdiden artmaya başladı. Ford F-150, Rivian R1t, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV gibi modeller bildiğiniz üzere elektrikli pick-up sınıfında yer alıyor. Tüm bu modeller, elektrikli pick-up segmentinde işlerin kızıştığını ve daha da kızışacağını gösteriyor. Bu yüzden firmalar, diğerlerinden bir adım önde olmak için bir şeyler yapmak zorundalar. Grubun bir adım önünde olmak isteyen GMC ise anlaşılan o ki şimdiden planlarını yapmış durumda.

HUMMER EV SONRASI İKİNCİ MODEL YOLDA

Buick ve GMC başkan yardımcısı Duncan Aldred Automotive News'e konuştu ve GMC'nin ikinci bir elektrikli pick-up modeli üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak Aldred, otomobil hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Aldred, Yeni pick-up'ın Sierra serisinin bir parçası olup olmayacağını da doğrulamadı. Anlaşılan o ki Hummer EV'nin kardeşinin detaylarını zamanı gelince öğreneceğiz.

General Motors, 2025 yılına kadar dünya çapında 30 yeni elektrikli aracın satışa sunulmasını hedefliyor.

Bu büyük hedef, otomobil üreticisinin gelecekte karbon nötr ve tamamen elektrikli bir marka olma planının bir parçası.

