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Elektrikli Hummer'a kardeş geliyor!

23.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli pick-up sınıfında işler kızışıyor. Buick ve GMC başkan yardımcısı Duncan Aldred, Hummer EV sonrası ikinci elektrikli pick-up modelinin geleceğini doğruladı.

Elektrikli Hummer'a kardeş geliyor!

Elektrikli pick-up modellerinin sayısı şimdiden artmaya başladı. Ford F-150, Rivian R1t, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV gibi modeller bildiğiniz üzere elektrikli pick-up sınıfında yer alıyor. Tüm bu modeller, elektrikli pick-up segmentinde işlerin kızıştığını ve daha da kızışacağını gösteriyor. Bu yüzden firmalar, diğerlerinden bir adım önde olmak için bir şeyler yapmak zorundalar. Grubun bir adım önünde olmak isteyen GMC ise anlaşılan o ki şimdiden planlarını yapmış durumda.

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HUMMER EV SONRASI İKİNCİ MODEL YOLDA

Buick ve GMC başkan yardımcısı Duncan Aldred Automotive News'e konuştu ve GMC'nin ikinci bir elektrikli pick-up modeli üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak Aldred, otomobil hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Hummer EV

Aldred, Yeni pick-up'ın Sierra serisinin bir parçası olup olmayacağını da doğrulamadı. Anlaşılan o ki Hummer EV'nin kardeşinin detaylarını zamanı gelince öğreneceğiz.

General Motors, 2025 yılına kadar dünya çapında 30 yeni elektrikli aracın satışa sunulmasını hedefliyor.

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Bu büyük hedef, otomobil üreticisinin gelecekte karbon nötr ve tamamen elektrikli bir marka olma planının bir parçası.

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