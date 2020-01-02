HABER
  4. Elektrikli ısıtıcılara dikkat...

Elektrikli ısıtıcılara dikkat...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor.

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor. Evinde, dükkanında ya da iş yerinde elektrikli ısıtıcı kullananların, olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Ankara'da yılbaşı gecesi açık unuttukları elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesi, elektrikli ısıtıcıları yarattığı olası yangın riskini gündeme getirdi. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Elektrikli ısıtıcı satışı yapanlar ise, belli bir ısıya ulaştığında ya da devrildiğinde kendini kapatma teknolojisine sahip olmayan ısıtıcıların, yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca evde kullanılacak ısıtıcıların 3 bin watt’ın üzerinde olmaması, kablo ve prizlerin ise yangın tehlikesine karşı kaliteli olması gerekiyor.

"BELLİ BİR ISIYA ULAŞINCA YA DA DEVRİLİNCE KENDİNİ KAPATAN ISITICILARI TERCİH EDİN"

Karaköy’de bir elektrik dükkanı olan ve elektrikli ısıtıcılar da satan Ahmet Söğüt, şunları söyledi:

"“Infared ısıtıcı kullanmaları onlar için daha mantıklı, sağlıklı oluyor. Bir de tanıdık markalar almalılar. Her ısıtıcıyı almamaları gerekiyor. Yer sobalarının altında emniyet mandalları vardır. Devrildiği zaman otomatikman altındaki düğme boşta kalır ve ısıtıcı kendisini otomatik olarak kapatır. O, onun emniyet kilididir. Aynısı duvardaki ısıtıcılar için de geçerlidir. Onda da belirli bir ısıya geldiği zaman kendini kapatan bir sistem vardır. Onları kullanmaları gerekir. Fiyatı uygun olduğu için insanlar bu teknolojilere sahip olmayan ürünlere yöneliyor ama onları da çok kontrollü kullanmak gerekiyor. Yeniden ek bir anahtar ya da bir düğme ile kapatmaları gerekiyor belirli bir ısıya geldiği zaman. Onu da kapatmayı unuttukları zaman kablo ısınıyor ya da kullandıkları kablo düşük enerji çeken bir kablo oluyor o yüzden yanıyor.”

“KULLANILAN KABLOLARIN İNCE OLMASI DA YANGINA NEDEN OLABİLİR”

Isıtıcıların kalitesinin yanı sıra kullanılan ara kablo ve takılacak olan prizin de önemini vurgulayan Söğüt, şöyle devam etti:

"Biz genelde infrared ısıtıcılar satıyoruz. Onlar belli bir sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan ısıtıcılar. Emniyetli ısıtıcılar. 30 liradan başlayıp, 300 liraya kadar olan ısıtıcılar var. Kullanılan tesisat kablosunun ince olması da yangınlara sebep olabilir. Sonuçta ısıtıcı dediğimiz ürün 2 bin watt bir güç çekiyor. Sobanın çekmiş olduğu enerjideki prizin kablosu inceyse, oradaki tesisatı komple yakar. Isıtıcıya göre tesisatın da uygun olması gerekiyor. Ya da ara kablo yaptıracaklarsa hazır almamaları gerekiyor. Daha kalın kesit bir kablo ile kullanmalılar. Saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, kızartma makinesi ve ısıtıcılar çok elektrik çeken malzemeler. Bunların normal hazır grup prizlerle kullanamazlar. Onlar için priz yaptırmaları gerekiyor. İnsanlar bunlara dikkat ederse, böyle kazalar çıkmaz.”

EVDE KULLANMAYA UYGUN WATTLI ISITICILAR TERCİH EDİLMELİ

Elektrikli ısıtıcı satın alırken önce evde kullanmaya uygun wattlı olmasına dikkat etmek gerektiğini anlatan elektrikçi İlyas Özmen de, “Elektrikli ısıtıcı alırken önce wattına dikkat edilmeli. Hangi wattlar evde, hangi wattlar sanayide kullanılır buna bakmak lazım. Sonra kalitesine dikkat etmeli. Birkaç kalite var bunlarda. Bir sürü de marka var. Kablosuna dikkat etmeliler, kendi kullandığı priz enerjiyi kaldırabilir mi, diye dikkat etmeli. Önce marka ile başlıyor zaten, kalite markada saklı. Evdeki prizler 3 bin watt’a kadar çeker. Hatta 2 bin 500 olursa daha doğru olur. Çünkü evdeki elektrik belli. Aksi takdirde elektrik çekmez, kablolar ısınır yangın çıkar. Ya da kaçak akımı varsa kaçak akımı tutmaz zaten atar, kullanamaz. Evde kullanılacak ısıtıcılar termostatlı olmalı, devamlı yananlar açık alanlarda kullanılabilir. Evde termostatsız kullanımı önermiyoruz. Termostat belli bir ısıyı bulunca kendini kapatır, açar. Ama devamlı yanarsa sıkıntı, kablosu ısınır ve sıkıntı çıkarır” şeklinde konuştu.

ISITICIYI TAŞIYAMAYAN BASİT AYAKLAR YANGINA SEBEBİYET VERİYOR

Isıtıcıları basit ve ucuz ayaklarla kullanmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Özmen, “Bunlarda iki çeşit ayak var. Ayaklı alıp kullanacakken en basit, en ucuz ayak osun mantığıyla gidiyorlar. En ucuzu olması değil, kaliteli olması önemli. Müşteri önce kaliteye, sonra kabloya bakacak, kendinin elektriği kaldırır mı onu öğrenecek, sonra da ayaklara bakacak. Basit ayaklar ısıtıcıyı taşıyamıyor. Isıtıcıyı taşıyamadığı için de düşüyor, yangın çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğin zaman sorun çözülüyor” dedi.

"ISITMASI BİZİM İÇİN YETERLİ OLUYOR"

Dükkanında ısınmak için elektrikli soba kullanan Emircan Kılıç da “Elimizden geldiğince markalı ürünler ve elimizden geldiğince CE belgeli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bir de genellikle özelliklerine bakmıyoruz da, ısıtması bizim için yeterli oluyor” ifadelerini kullandı. Isıtıcı alırken özelliklerini incelemediğini ifade eden vatandaş İlhami Görmez ise, “Ben hiçbir özelliğini sormadan alıp geldim. Kendi kendine ısısına göre otomatik olarak kapanıyor. Ama bu özelliğine dikkat etmemiştim alırken, akşam giderken fişini çekerim, ona dikkat ederim” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildiİstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi
'Misafiri yalnız bıraktın' deyip, 2 çocuk annesi eşini sıcak suyla haşladı'Misafiri yalnız bıraktın' deyip, 2 çocuk annesi eşini sıcak suyla haşladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Kasiyer kıza poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Kasiyere poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.