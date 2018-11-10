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Elektrikli ısıtıcının üzerine düşen yaşlı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:01 | Son Güncelleme

Elektrikli ısıtıcının üzerine düşen yaşlı kadın öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, elektrikli ısıtıcının üzerine düşen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Küplüpınar Mahallesi 1. Ustalar Sokak'taki dairesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Kübra Durmaz, bir anda dengesini kaybederek çalışır durumdaki elektrikli ısıtıcının üzerine düştü.

Gelen sesleri duyan yaşlı kadının oğlu ile komşuları, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Durmaz'ı, elektrikli ısıtıcının üzerinde hareketsiz buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Durmaz'ın cesedi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, yaşlı kadının kalp hastası olduğu ve bir süre önce kendisine anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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