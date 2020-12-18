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Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı!

18.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı!

Jaguar en son teknolojilerle geliştirdiği elektrikli yarış otomobili Yeni elektrikli Jaguar I-TYPE 5’i Formula E Sezonu öncesinde tanıttı.

16 Ocak’ta Santiago sokaklarında başlayacak ve toplamda 12 farklı şehirde gerçekleşecek 14 yarıştan oluşan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda pistlere dönmeye hazırlanan Jaguar Racing, elektrikli Jaguar I-TYPE 5’i tanıttı.

Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı

ELEKTRİKLİ JAGUAR I-TYPE 5 TANITILDI!

Jaguar Racing’in elektrikli tek kişilik yarış otomobili Yeni Jaguar I-TYPE 5, Jaguar mühendisliğiyle tasarlanan yeni güç aktarma organlarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ağırlığı azaltılmış, ağırlık merkezi düşürülmüş olan araç yeni süspansiyon sistemi sayesinde hızını ve performansını da arttırmış. Son teknoloji ürünü invertörün içeriğinde 24 ayar altın kullanılan Yeni Jaguar I-TYPE 5, daha yüksek iletkenlik seviyesiyle de fark yaratıyor.

Elektrikli Jaguar I-TYPE 5 tanıtıldı

Jaguar Racing’in all-electric şampiyonasına katıldığı 2016 yılından beri takımın bir parçası olan tecrübeli pilot Mitch Evans’a, bu yıl katıldığı her Formula E sezonunda yarış kazanmayı başarabilmiş bir isim olan Sam Bird eşlik edecek.

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