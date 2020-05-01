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Elektrikli kamyon Tesla Semi yine ertelendi! Sebebi koronavirüs mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın göz bebeği, Tesla'nın ilk elektrikli kamyonu Tesla Semi, tekrar ertelendi. Daha önce bir kez ertelenen Tesla Semi'nin üretimi 1 yıl daha gecikecek. Bu gecikmenin nedeni ise koronavirüs olabilir.

Elektrikli kamyon Tesla Semi yine ertelendi! Sebebi koronavirüs mü?

Tesla Semi, Tesla'nın en anlamı projelerinden biri. Elon Musk'ın da her zaman önemini belirttiği ve deyim yerindeyse diğer projelerden ayrı bir kefeye koyduğu elektrikli kamyon Tesla Semi'nin taşımacılık anlamında taşları yerinden oynatması bekleniyor, tabi üretilirse. Zira, geçtiğimiz yıl başlayacak üretim 2020'ye ertelenmişti. Bu durum öngörülebilir olsa da kimse Tesla Semi'nin bir kez daha erteleneceğini düşünmüyordu. Nitekim aklımıza gelmeyen başımıza geldi.

TESLA SEMİ YİNE ERTELENDİ

Tesla elektrikli kamyonun üretimini bir kez daha erteledi. Tesla Semi'nin yeni üretim tarihi ise 2021. Yani Tesla Semi'yi yollarda görebilmek için önümüzde koca bir yıl daha var. Peki ne oldu da Tesla Semi'nin üretimi koca bir yıl ertelendi?

Tesla Semi

TESLA SEMİ NEDEN GECİKTİ?

Tesla gecikme için bir açıklama yapmadığı için bu sorunun kesin bir cevabı yok. Fakat tahminler yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsü işaret ediyor. Anlaşılan birçok şirketin koronavirüs nedeniyle üretim sürecinde ve ürün tedariğinde sıkıntı yaşadığı bir dönemde Tesla da elektrikli kamyonunun üretimini 2021'e ertelemek zorunda kalmış, belki de en doğru olanı yapmış.

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