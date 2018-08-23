HABER

Elektrikli kaykay bir anda alev aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2018 13:27 | Son Güncelleme

Elektrikli kaykay bir anda alev aldı, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü elektronik oyuncakların tehlikesini gözler önüne serdi. Elektronik kaykayla oynayan çocuk, bir anda çıkan dumanı görünce neye uğradığını şaşırıp kaçtı.

Kaykayın içinde bulunan bataryanın yanmasından dolayı bir anda duman çıkarıp alev almaya başlayan cihaz korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu görüntü ise bataryalı oyuncakların ne derece tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Helikopter bir anda devrildiHelikopter bir anda devrildi
Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdıHırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaykay batarya patlama

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Helikopter bir anda devrildi

Helikopter bir anda devrildi

Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

Kurbanlık koyunu bagajda taşıdılar! Stop farından başını çıkaran koyunun ilginç yolculuğu kamerada

Kurbanlık koyunu bagajda taşıdılar! Stop farından başını çıkaran koyunun ilginç yolculuğu kamerada

Sahibinin yaptığını yapan köpek sosyal medyada beğeniyle izlendi

Sahibinin yaptığını yapan köpek sosyal medyada beğeniyle izlendi

Kendisini vaftiz eden papaza küfür eden çocuk

Kendisini vaftiz eden papaza küfür eden çocuk

İpini koparan kurbanlık dana zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık dana zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.