Elektrikli kaykay bir anda alev aldı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü elektronik oyuncakların tehlikesini gözler önüne serdi. Elektronik kaykayla oynayan çocuk, bir anda çıkan dumanı görünce neye uğradığını şaşırıp kaçtı.

Kaykayın içinde bulunan bataryanın yanmasından dolayı bir anda duman çıkarıp alev almaya başlayan cihaz korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu görüntü ise bataryalı oyuncakların ne derece tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı.



